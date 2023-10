Der Erfurter Karnevalsumzug wird im nächsten Jahr auf einer neuen Strecke unterwegs sein. So werde der Umzug am 11. Februar durch manche Altstadtstraßen zweifach rollen und damit für die Zuschauer attraktiver, sagte Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD).

Die Strecke ist mit 3,4 Kilometern einen Kilometer kürzer als 2020. Seitdem gab es in Erfurt keinen Faschingsumzug mehr. Der Präsident der Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC), Thomas Kemmerich, sagte, er hoffe, dass sich viele Vereine auch außerhalb von Thüringen am Umzug beteiligen und Wagen bauen.

Die Stadt ist erstmals Veranstalter und nimmt dafür 150.000 Euro in die Hand - unter anderem für Sicherheitskonzept, Absperrgitter und Sicherheitspersonal. Ob es im Anschluss an den Umzug auf dem Domplatz noch eine Party geben wird, werde aktuell noch geklärt, hieß es am Montag. Die Verantwortlichen hoffen auf 60.000 bis 80.000 Besucher und 35 bis 50 teilnehmende Vereine. Thüringens größter Faschingsumzug ist für den 11. Februar geplant.