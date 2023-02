Zu einer Karnevalsparty in Erfurt, die statt des absagten Umzugs kurzfristig organisiert wurde, kamen am Sonntag nach verhaltenem Start doch noch einige Tausend Zuschauer - der Veranstalter nannte die Zahl 8.000. Vor allem der Auftritt von Ballermann-Schlagerbarde Mickie Krause sorgte für viel Zulauf. Zuvor hatte die Polizei von nur etwa 1.800 Besuchern des Faschingsfestes gesprochen. Grauer Himmel und immer wieder Regenschauer machten es den Karnevalisten schwer, in fröhliche Stimmung zu kommen.

Schlagersänger Mickie Krause beim närrischen Altstadtfest auf dem Domplatz Erfurt am Sonntag Bildrechte: dpa

Der Umzug in Thüringens Landeshauptstadt war vor der Corona-Pandemie der größte in Thüringen - oft kamen einige Zehntausend Zuschauer an die Straßenränder. Er wurde in diesem Jahr wegen Finanzproblemen recht kurzfristig von der Gemeinschaft Erfurter Carneval abgesagt. Als Alternative organisierte die Stadtverwaltung die Party. Erfurt war nach Einschätzung des Landesverbands der Karnevalvereine die einzige Absage eines Faschingsumzugs in diesem Jahr.

Rund 20.000 Besucher beim Straßenumzug in Neustadt an der Orla

Der wohl größte Thüringer Straßenumzug fand am Sonntag in Neustadt an der Orla statt. Nach Angaben der Veranstalter kamen nach der zweijährigen Pause nach ersten Angaben rund 20.000 Besucher nach Duhlendorf - so nennen die Einwohner die Stadt in der Fünften Jahreszeit. Etwa 1.400 Teilnehmer nahmen auf umgebauten Wagen oder als Fußgruppe teil. Schwerpunkt war dieses Mal das Thema Energiewende. Weitere Themen waren die Diskussionen um die Legalisierung des Marihuana-Konsums, um Klimaaktivisten oder um das Gendern. Philipp Böttcher, Präsident der Neustädter Karnevalgesellschaft, zeigte sich mit der Resonanz zufrieden und verwies darauf, dass wieder so viel Besucher wie vor der Corona-Zeit gekommen waren.

Ein Wagen mit einem Joint, der beim Straßenumzug nach Neustadt an der Orla die Diskussion um die Legalisierung von Marihuana aufnimmt. Bildrechte: MDR/Robert Mailbeck

In Wasungen in Südthüringen gestalteten bereits am Sonnabend knapp 2.000 Narren den Faschingstross, der nach der Corona-Pause unter dem Motto "Mie könne's ümmer nooch" ("Wir können's immer noch") stand. Schaulustige bekamen nach Angaben des Wasunger Carneval Clubs etwa 100 Bilder zu sehen. Fünf Kapellen steuerten beim 487. Straßenkarneval die Stimmungsmusik bei. Und auch in diesem Jahr ging es in Wasungen bissig zu: Aufgespießt wurden "Genderwahn" oder das Agieren der Bundesregierung und einzelner Minister.

Karnevalsumzug in Wasungen: Kostümierte Blüten. Bildrechte: Marlene Drexler/MDR

Am Wochenende fanden unter anderem in diesen Thüringer Städten weitere Straßenumzüge mit Hunderten oder Tausenden Besuchern statt: in Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis), in Heiligenstadt (Eichsfeld), Bleicherode (Kreis Nordhausen), in Camburg (Saale-Holzland-Kreis), in Wurzbach (Saale-Orla-Kreis), in Kölleda und Weißensee (Landkreis Sömmerda).

Der Wagen beim Faschingsumzug in Kölleda nimmt die Weltpolitik aufs Korn. Bildrechte: Karina Hessland-Wissel

Auch in Großengottern und Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis), Apolda (Weimarer Land), Arnstadt, Stadtilm (Ilm-Kreis) oder Wölfis (Kreis Gotha) wurde ausgelassen die Fünfte Jahreszeit gefeiert.

Der wilde Ritt auf einer Thüringer Bratwurst beim Umzug in Apolda. Bildrechte: Karina Hessland-Wissel