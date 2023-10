Aktuelle Nachrichten des Mitteldeutschen Rundfunks finden Sie jederzeit auf mdr.de und in der MDR Aktuell App .

Der ehemalige Thüringer Landtagsabgeordnete und stellvertretende DDR-Kulturminister Klaus Höpcke ist tot. Wie die Linke-Fraktion im Landtag mitteilte, starb Höpcke am Samstag in Berlin kurz vor seinem 90. Geburtstag. Von 1990 bis 1999 habe er sich als Vorsitzender der damaligen Fraktion Linke Liste/PDS Achtung und Respekt unter Kolleginnen und Kollegen erarbeitet, hieß es von der Fraktion.

Klaus Höpcke verstarb am Samstag im Alter von 89 in Berlin.

Klaus Höpcke verstarb am Samstag im Alter von 89 in Berlin.

Klaus Höpcke verstarb am Samstag im Alter von 89 in Berlin. Bildrechte: dpa

Und das trotz seiner vorhergehenden politischen Verantwortung in der DDR, als er unter anderem stellvertretender Kulturminister war. Er habe sich dafür engagiert, dass die Lebensleistung der ehemaligen DDR-Bürger in ganz Deutschland anerkannt wird.

Höpcke wurde 1933 in Cuxhaven geboren, hatte später in der DDR Journalistik studiert. Er war Mitglied der Staatspartei SED und arbeitete in den 60er und 70er-Jahren als Journalist beim SED-Zentralorgan "Neues Deutschland".