Nach dem Aufbruch folgt die Flucht

Der Rechtsruck und die Thüringer Landtagswahlen 1924 besiegeln das Schicksal des Bauhauses. "Das war der erste Tabubruch", so Ulrike Lorenz, Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar. Denn kurz darauf wird die Finanzierung der Kunstschule gestrichen. Ein Jahr nach der Schicksalswahl sieht sich das Bauhaus gezwungen, seinen Gründungsort zu verlassen und nach Dessau weiterzuziehen. Nur wenige Jahre später folgt der zweite erzwungene Umzug nach Berlin.

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten verliert die Kunstschule endgültig den Kampf und löst sich 1933 schließlich auf. Viele Angehörige, etwa Walter Gropius, emigrieren ins Ausland. Bei einer Säuberungsaktion im Jahr 1937 werden über 450 Werke ehemaliger Bauhäusler als "Entartete Kunst" beschlagnahmt oder unwiederbringlich zerstört. Wenige Stücke, die gerettet oder zurückgewonnen werden konnten, sind im zweiten Ausstellungsteil im "Bauhaus-Museum" zu sehen. Bildrechte: MDR/Sophie Hartmann

Ein makelloses Image

"Das war der Anfang des Mythos vom guten, vom antifaschistischen Bauhaus“, meint Ulrike Lorenz. Der Mythos vom Zusammenschluss visionärer Künstler, die eine bessere und demokratische Welt schaffen wollten und verbannt wurden. Doch es gibt auch eine Seite der Geschichte, die durchaus heikler und voller Widersprüche ist. Und die, so Ulrike Lorenz, würde viel zu selten erzählt.

Die Geschichte der Institution "Bauhaus" endet 1933. Doch seine ehemaligen Angehörigen und ihr Handwerk leben weiter. Während zahlreiche Meister und ehemalige Studierende ins Exil gehen und die Bauhaus-Idee dort verbreiten, verbleibt eine deutliche Mehrheit der Bauhäusler in Nazi-Deutschland und setzen dort ihr künstlerisches Handwerk weiter fort. "Es gab ab 1933 keinen gestalterischen Bruch", so Ausstellungskuratorin Anke Blümm. Besonders in der Industrie hatte der nationalsozialistische Staat demnach großen Bedarf an Architekten, die funktional und effizient dachten. Für die Propaganda habe man gute Gestalter und Fotografen benötigt. Viele Bauhäusler fanden dort ihren Platz. Bildrechte: MDR/Sophie Hartmann

Zwischen Anpassung und Widerstand

Der dritte und letzte Ausstellungsteil im Schiller-Museum widmet sich eben diesen Biografien ehemaliger Bauhäusler in der NS-Diktatur. So etwa Franz Ehrlich, der Designer des Schriftzugs "Jedem das Seine" am Lagertor in Buchenwald. Im Gegensatz zu Ehrlich, der als Inhaftierter zu der Gestaltung gezwungen wurde, beteiligen sich andere Bauhäusler deutlich überzeugter im NS-Staat. Insgesamt 188 Bauhäusler waren nachgewiesen Mitglieder in der NSDAP. Das wohl erschreckendste Beispiel liefert der Architekt Fritz Ertl, der sich als Bauplaner für das KZ Auschwitz-Birkenau aktiv am Entwurf der Vernichtungsstätten beteiligte.

"Es geht uns nicht darum, das Bild des Bauhaus‘ zu schädigen", betont Kuratorin Anke Blümm, "aber ich glaube, wenn wir genauer wissen, was Angehörige des Bauhauses im Nationalsozialismus getan haben, können wir einerseits die Leistung des Bauhauses viel besser einschätzen und bewerten". Gelinge das, könne es schon bald ein viel ehrlicheres Bild der berühmten Kunstschule geben.