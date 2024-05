Seit rund vier Jahren ist das Dreienbrunnenbad an der Gera jetzt schon geschlossen. Die Wiedereröffnung war eigentlich für 2023 angedacht - doch das 120 Jahre alte Hauptgebäude war in einem desolaten Zustand. Desolater als zunächst angenommen, sagt Projektleiterin Birgit Langenhan von den Erfurter Stadtwerken. Auch ein Hochwasser in der angrenzenden Gera sorgte für Verzögerungen beim Bau.

Auf einen konkreten Eröffnungstermin will sich Birgit Langenhan deshalb nicht festnageln lassen. Schließlich weiß man nie so genau, was noch passiert. Dass dieses Jahr hier regulär gebadet wird, so Langenhan, da sei sie sich sicher. Nur zur Beginn der Badesaison Mitte Mai wird das definitiv nichts.