Die Kritik des Bundes-BSW an den Thüringer Koalitionsverhandlungen wurde durch eine Einigung von CDU, SPD und BSW in friedenspolitischen Fragen ausgelöst. Die mögliche "Brombeer"-Koalition will demnach in der Präambel eines Koalitionsvertrages festschreiben, dass eine Thüringer Landesregierung diplomatische Lösungen unterstützt, die den von Russland entfesselten Angriffskrieg beenden - vorausgesetzt, sie befinden sich im Rahmen der europäischen und bundesstaatlichen Ordnung. Zudem erkennen die drei Parteien an, dass in Thüringen viele Menschen die geplante Stationierung von US-Raketen in Deutschland kritisch sehen.