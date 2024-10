Wie kommt all das in Thüringen an? Bei der Basis von CDU und SPD - bei den Menschen, die ihre Parteien in den Kommunen vertreten und Anlaufstelle für politisch Aktive bieten?

"Die anfängliche Begeisterung hat sich in Ernüchterung umgewandelt", sagt zum Beispiel Achim Hofmann. Er leitet den CDU-Stadtverband in südthüringischen Steinbach-Hallenberg mit. Die Euphorie nach der Landtagswahl, vielleicht endlich bald wieder eine Landesregierung zu führen, sei weg, sagt Hofmann. Er habe den Eindruck, "dass bei dieser neuen Kraft, dem BSW, dann doch eher bundes- oder persönliche Interessen im Vordergrund stehen".

Diese Gefahr besteht bei Frau Wagenknecht sicherlich immer. Patrick Westphalen CDU-Ortsverbandsvorsitzender und Ortsbürgermeister von Leinefelde

Im Norden von Thüringen, im Eichsfeld, sieht das Patrick Westphalen ähnlich. Er leitet den Ortsverband in Leinefelde und ist dort auch Ortsbürgermeister. "Wenn man sich wochenlang hinsetzt und versucht, Lösungen zu finden, und dann wird von Menschen, die weit weg sind, da reingegrätscht. Dann ist das immer kontraproduktiv." Der Kommunalpolitiker ist sich sicher: "Diese Gefahr besteht bei Frau Wagenknecht sicherlich immer."

Bildrechte: MDR/Tim Krchov

In der jungen Riege der Union in Thüringen werden Wagenknechts Einmischungen als "Unding" bezeichnet. So formuliert es zumindest Lilli Fischer. Sie ist Mitglied der Jungen Union und Erfurter Stadträtin. "Thüringen scheint gespalten wie nie und Wagenknecht will darüber hinaus noch weiter spalten. Spätestens jetzt sollte jedem klar sein, dass es ihr nur um das eigene Fortkommen geht."

Bildrechte: MDR/Daniel Beck

Soll sie doch ihr Zeug sagen. Peter Gabel Stadtrat in Heiligenstadt

Spricht man jedoch mit Peter Gabel, scheint die Sorge um Wagenknechts Wirkungsradius zu verfliegen. Gabel ist Stadtrat in Heilbad Heiligenstadt und leitet den CDU-Stadtverband. "Soll sie doch ihr Zeug sagen", meint er. Wagenknechts Einmischungen nennt er "Einmischungsversuche" und "Symbolpolitik“. Die Verhandlungen von CDU, BSW und SPD seien "ungewöhnlich gut verlaufen". Das habe ihnen im Eichsfeld ihr Landtagsabgeordneter (und Landtagspräsident) Thadäus König immer gespiegelt. "Von daher sind die Störgeräusche von außen für mich eigentlich nebensächlich."

Zusammenarbeit von CDU, BSW und SPD wirkt effizient nach außen