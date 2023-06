Generell ist die Zahl der Menschen mit diagnostizierten psychischen Erkrankungen in den vergangenen zehn Jahren gestiegen. Der chronische Personalmangel, die permanenten Schutzmaßnahmen und die Arbeitsüberlastung während der Corona-Wellen haben aber vor allem dem Personal in den Krankenhäusern zugesetzt. Außerdem leiden Beschäftigte des Bauwesens und des Öffentlichen Dienstes vergleichsweise häufig unter psychischen Erkrankungen.

Vor diesem Hintergrund wurde am Mittwoch außerdem das neue Info-Portal "Psychische Gesundheit" im Krankenhausspiegel Thüringen vorgestellt, in dem Betroffene und Angehörige umfassende Informationen über die vielfältigen Behandlungsmöglichkeiten in ihren Regionen finden.

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) sagte bei der Vorstellung des Internetportals, dass seit der Corona-Pandemie immer mehr Menschen Hilfe bei der Bewältigung psychischer Erkrankungen suchten. Die Zahl der Behandlungsplätze in Thüringen liege über dem Bundesdurchschnitt. Auch das Netz von 26 Tagesambulanzen sei flächendeckend. Doch gerade in den Fällen, in denen zu psychischen auch soziale oder finanzielle Probleme hinzukommen, werde das Angebot oft nicht in Anspruch genommen.