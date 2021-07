Die Corona-Pandemie hat im Winter und im Frühjahr in Thüringen die Behandlung von Krebspatienten erschwert. Der Vorsitzende der Thüringer Krebsgesellschaft, Andreas Hochhaus, sagte MDR THÜRINGEN am Donnerstag, Therapien mit Medikamenten seien zwar weiter möglich gewesen. Aber Operationen hätten teilweise nicht stattfinden können, weil die Intensivstationen für Corona-Patienten vorgehalten werden mussten.

In Thüringen wird jährlich bei etwa 15.000 Menschen Krebs diagnostiziert. Sie würden auch bei selteneren Krankheitsbildern und in den kleineren Krankenhäusern hochkompetent behandelt, sagte Gesundheitsministerin Heike Werner am Donnerstag bei der Vorstellung des erweiterten Thüringer Krankenhausspiegels in Erfurt. Das Informations- und Vergleichsportal im Internet zeigt in der neuen Schwerpunkt-Rubrik "Versorgung von Krebspatienten" die im Freistaat etablierten Behandlungsmethoden.