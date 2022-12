Christian Korff aus Gotha ist Thüringer des Jahres 2022. Mit knapp 24 Prozent der Stimmen haben die Nutzer, Zuschauer und Zuhörer von MDR THÜRINGEN den Rettungssanitäter online und am Telefon gewählt. Er engagiert sich als ehrenamtlicher Vorsitzender im Verein Helping Angels. Der Verein betreut schwer kranke Menschen und erfüllt ihnen letzte Wünsche. Für sein Engagement war Korff zum Thüringer des Monats Februar gewählt worden.

Die drei Erstplatzierten des Votings bekommen 2.000 Euro, 1.500 Euro und 1.000 Euro von der Thüringer Ehrenamtsstiftung. Die Geldsummen kommen den Organisationen, Initiativen oder Vereine zugute, in denen sich die Preisträger engagieren.

Zur Wahl standen zwölf Menschen, die in diesem Jahr von der Thüringer Ehrenamtsstiftung und MDR THÜRINGEN als "Thüringer und Thüringerinnen des Monats" geehrt wurden, weil sie in ehrenamtlicher Arbeit Außergewöhnliches geleistet oder sich in besonderer Weise eingesetzt haben.