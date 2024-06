Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sieht in den Landtagsbeschlüssen einen Beleg dafür, dass die rot-rot-grüne Minderheitsregierung nicht zu einem Stillstand in Thüringen geführt hat, wie Kritiker meinen. In den vergangenen zwölf Monaten seien 55 Gesetze und Initiativen vom Parlament beschlossen worden, darunter sechs von der CDU und acht von der FDP vorgelegte, so der Regierungschef. "Demokraten sind in der Lage, in schwierigen Zeiten zu Mehrheiten zu kommen", sagte Ramelow. Er bedankte sich dafür bei CDU und FDP und dem Landtag insgesamt.