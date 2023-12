Es ist vollbracht. Mit dem Haushaltsbeschluss haben rot-rot-grüne Minderheitsregierung und CDU-Opposition das Wenige geschafft, was man von ihnen erwarten durfte. Auch für das letzte Jahr dieser in jeder Hinsicht turbulenten Legislaturperiode gibt es einen Haushalt. Mehr war für die Thüringerinnen und Thüringer nicht drin. Insgesamt waren die letzten viereinhalb Jahre verlorene Jahre für Thüringen. Zu viele Landespolitiker haben zu viele Fehler gemacht.

Das begann schon damit, dass sich Linke, SPD und Grüne - obwohl ihre Regierung abgewählt war - planlos in das Projekt "Minderheitsregierung" stürzten. Das scheiterte im ersten Anlauf krachend, als dank einer noch planloseren CDU und FDP mit Thomas Kemmerich der Chef der kleinsten Fraktion plötzlich Ministerpräsident wurde. Gewählt auch mit den Stimmen der AfD, die aber dadurch von Anfang an nicht Stabilität, sondern größtmögliches Chaos stiften wollte.

Was folgte, waren zwei Jahre Polit-Gewurstel, bei dem außer den beschlossenen Haushalten nicht mehr viel Konstruktives zusammenkam. So gelang es trotz einer Gesetzesänderung nicht, eine Parlamentarische Kontrollkommission zu wählen. Auch die dringend nötige Klarstellung, wie Nein-Stimmen im dritten Wahlgang einer Ministerpräsidentenwahl zu werten sind, konnte nicht getroffen werden. Stattdessen stimmten alle Parteien auch mit der rechtsextremen AfD um ihre jeweilige Ziele durchzusetzen. Mit der Abstimmung zum Haushalt ist die Kompromissbereitschaft nun aufgebraucht. Ab sofort hat der Wahlkampf um einen politischen Neuanfang begonnen.

Wie kann der nach der Landtagswahl am 1. September aussehen? Letztlich gibt es drei Möglichkeiten. Die erste wäre kein Neuanfang, sondern ein "Weiter so". Natürlich träumt vor allem die Linke von einer weiteren Runde Rot-Rot-Grün. Ganz abgesehen davon, dass eine Mehrheit für diese Konstellation im Moment ungefähr so realistisch scheint wie Neuschnee im Hochsommer, sind die Partner auch ausgelaugt. Die einstigen Architekten haben sich weitgehend verabschiedet oder stehen kurz davor.

Bei der SPD hat sich der größte Fan von Rot-Rot-Grün - der einstige Parteichef Andreas Bausewein - schon lange in seine Erfurter Komfortzone zurückgezogen. Bei den Grünen steigt nach Anja Siegesmund und Dirk Adams mit Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich die letzte Gallionsfigur aus der Politik aus. Und die Linke? Nach Susanne Hennig-Wellsow sagt auch der neue Fraktionschef Steffen Dittes auf Wiedersehen. Bleibt weitgehend auf sich allein gestellt der nach wie vor beliebte Bodo Ramelow. Ihm dürfte es aber - auch aufgrund der bundespolitischen Schwindsucht seiner Partei - schwer fallen, an seine Rekordergebnisse von 2014 und 2019 anzuknüpfen.

Als Kontrastprogramm zu Rot-Rot-Grün können sich offenbar viele Wählerinnen und Wähler einen Neuanfang mit der AfD vorstellen. Aber lässt sich mit Frustparolen und leeren Versprechungen Politik gestalten? Wohl kaum. So entpuppen sich die vollmundig angekündigten Massenabschiebungen über den Erfurter Flughafen rasch als Lügenmärchen des Rechtsextremisten Björn Höcke. Abschiebungen werden in Deutschland von der Bundespolizei abgewickelt. Die untersteht auch künftig nicht der Thüringer Landesregierung. Aus "Massen" werden so ganz schnell maximal 800 Ausreisepflichtige, die aus Thüringen abgeschoben werden können - ungefähr so viele wie Rot-Rot-Grün in den vergangenen drei Jahren abgeschoben hat.