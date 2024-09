Um sich ein Bild zu machen, wie sich das Land nach der Landtagswahl fühlt, sollten ein Blick in die Städte nicht fehlen. In Jena sind am Tag nach der Wahl die Straßen voll, Menschen lecken Eis in der Einkaufsstraße, Studierende essen in der Mensa ein Curry – es herrscht Alltagsstimmung.

Linke holen Jena zweifach

Lena Saniye Güngör wirkt entspannt nach diesem turbulenten Wahlabend. Für den Landkreis Jena II wird sie erneut für die Linken in den Landtag einziehen. Sie hat in ihrem Wahlkreis mit 25,1 Prozent die meisten Erststimmen vor CDU-Kandidat Konstantin Freuer (22,8 Prozent) erhalten. Bei den Zweitstimmen war es die CDU mit 21,4 Prozent. An zweiter Stelle die Linke mit 19,7 Prozent der Stimmen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die studierte Psychologin hat den Wahlabend mit ihrer Partei im Jenaer Paradiespark gefeiert. Mit dem Gesamtergebnis der Linken bei der Landtagswahl sei sie trotzdem unzufrieden. Ein "bitteres Bild für uns Linke" sei diese Wahl gewesen, sagt Güngör. Mit Blick auf die Koalitionsbildung stehe die Partei nun vor einer schwierigen Aufgabe. Oberstes Ziel müsse es nun sein, eine demokratische Mehrheitsregierung zu schaffen.

Bauchschmerzen beim Gesamtwahlergebnis

Die Stimmung in Jena habe Güngör vor der Wahl als polarisiert empfunden. Die Bürgerinnen und Bürger hätten gespürt, dass hier etwas zu kippen drohe.

Auch auf den Straßen der Stadt sind die Menschen an diesem sonnigen Spätsommertag größtenteils erleichtert, Jena habe das Gesicht gewahrt, sagt eine Passantin: "Ich habe trotzdem Bauchschmerzen beim Gesamtwahlergebnis. Jena ist keine super linke Stadt. Meine große Hoffnung sind Neuwahlen".

Ich bin sehr froh, dass sich der Großteil nicht für die CDU und AfD, sondern für die Linken entschieden hat. Lena Saniye Güngör

Im beschaulichen Innenhof des Uni-Hauptgebäudes ist eine Studentin mit beigem Hemd und schwarzem Cap nicht überrascht von den Wahlergebnissen: "Jetzt können wir uns endlich mit den gesellschaftlichen Problemen beschäftigen". In Jena wollten die Menschen aber auch bei all den Stadt-Land-Unterschieden nicht in einer Blase leben, so die junge Frau.

Weder Großstadt noch komplett ländlich: Friedrichroda - ein Ort, der von den Landtagswahlergebnissen genau in den thüringischen Durchschnitt fällt. Ein beschauliches Kurstädtchen mit etwa 7.000 Einwohnern im Kreis Gotha. Im Ortskern lässt es sich ruhig über Kopfsteinpflaster an einer Kirche, einige Geschäften und einem kleinen Marktplatz vorbei flanieren.

Bildrechte: MDR/Elli Czech

Ein äöteres Ehepaar macht hier gerade seinen "Abendbummel". Die Frau im farbenfrohen Kleid erzählt, dass sie sich vor langer Zeit beim Tanzen in Friedrichroda kennengelernt haben. Sie bezeichnet sich selbst als "alte Friedrichrodaerin" und sagt, dass sie es schade finde, dass hier so viele Geschäfte mittlerweile geschlossen sind. Was an Friedrichroda "typisch thüringisch" ist?

"Die Landschaft. Manches was angeboten wird in Gaststätten, die Thüringer Klöße und die Bratwurst. Manche Veranstaltungen, die da so mit Heimatniveau stattfinden. Wahrscheinlich ist es so wie überall." sagt sie mit einem breiten Lächeln. Bildrechte: MDR/Elli Czech

Unterschiede im Wahlverhalten zwischen Stadtkern und äußeren Ortsteilen

Zu Friedrichroda gehören die Ortsteile Ernstroda-Cumbach und Finsterbergen. Auch hier lässt sich der "Stadt-Land-Unterschied" bei den Wahlergebnissen Thüringens im Kleinen feststellen. In den äußeren beiden Ortsteilen schneidet die AfD bei den Zweitstimmen zum Beispiel mit rund zehn Prozentpunkten mehr ab. Auch hier scheint die Kleinstadt den Thüringen-Durchschnitt widerzuspiegeln.

Bildrechte: MDR/Jasmin Koch

Der parteilose Bürgermeister von Friedrichroda, Kay Brückmann, erinnert sich an die Prognosen vor der Wahl: "In den großen Städten, Erfurt Jena und so weiter, da hat man dann doch schon gesehen, dass die Tendenz eher nach links geht oder in die demokratische Mitte. Auf dem Land ist es dann scheinbar doch so, dass ja doch mehr die AfD gewählt wird, und das zeichnet sich hier in Friedrichroda in seinen Ortsteilen eigentlich genauso ab."

Im Ortsteil Finsterbergen, der auch ein heilklimatischer Luftkurort ist, haben 42 Prozent mit der Zweitstimme für die AfD abgestimmt, gefolgt von der CDU mit 24 Prozent. Erzieherin Steffi Frank wohnt schon ihr ganzes Leben in Finsterbergen. Sie wirbt für ihren Ortsteil: "Wir haben ein wunderschönes Schwimmbad, wir haben eine wunderschöne Kirche und wir haben viel Schönes zu entdecken. Es lohnt sich immer nach Finsterbergen zu kommen." Bildrechte: MDR/Elisabeth Czech

Sie spricht allerdings auch über Nachteile: "Leider musste unser Dorfladen schließen, was sehr traurig ist. (...) Wir wünschen uns auch ein bisschen mehr Nachwuchs. Könnten wir gut gebrauchen. Viel Zuzug haben wir jetzt auch nicht im Ort."

Auch das ist eine Entwicklung, die sich im ländlichen Raum an vielen Orten in Thüringen bemerkbar macht. Der Bürgermeister erzählt aber, dass wieder mehr größere Wohnungen gefragt und die Kia-Plätze gebraucht werden. In Friedrichroda gebe es allesm von Kleinkindern bis zu Seniorinnen und Senioren.

Man darf auf keinen Fall denken, dass in Friedrichroda Menschen wohnen, die rechtsextrem sind. Kay Brückmann - Bürgermeister von Friedrichroda