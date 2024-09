Bei den Zweitstimmen schnitt die Höcke-Partei in den zentrumsnahen und südwestlichen Gebieten noch am schwächsten ab, wo sie um die 20 Prozent der Stimmen erhielt. Hier war die CDU noch etwas stärker. Dennoch holte die AfD in der Regel auch hier mehr Stimmen als die Linke. Im Norden der Stadt kam die AfD dagegen auf über 31 Prozent und hatte damit deutlichen Vorsprung auf die CDU (22,5 Prozent). Auch den Südosten der Stadt eroberte die AfD mit rund 26 Prozent für sich, gefolgt von der CDU mit 22 Prozent.

Was mit Blick auf die Ortsteile der Landeshauptstadt auffällt: Während bei der Wahl vor fünf Jahren noch die Linke dominierte, gibt es jetzt nur wenige Gebiete, die nicht blau sind, also in denen die AfD als Sieger bei den Zweitstimmen hervorging. Lediglich in den Ortsteilen Löbervorstadt, Hochheim, Brühlervorstadt und Marbach sowie in vier äußeren Ortsteilen lag die CDU vorn. In der Andreasvorstadt gewann die Linke ganz knapp vor der AfD.