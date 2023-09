Kuplichs Amtskollegin in Sachsen, Mirjam Philipp, fügt noch hinzu, dass in den neuen Ländern viele Wohnungen und damit auch Heizungen kurz nach der Wende saniert worden seien und diese genau jetzt, nach 30 Jahren Laufzeit, getauscht werden müssten.

Aber die ostdeutschen Länder stehen in Sachen Wärmewende nicht nur schlecht da. So sei, anders als in den alten Bundesländern, das Fernwärmenetz bereits gut ausgebaut, erklärt Florian Gräßler vom Verband Kommunaler Unternehmen Sachsen, dem viele Stadtwerke angehören: "Der Versorgungsgrad mit Fernwärme ist in Mitteldeutschland beziehungsweise in Ostdeutschland deutlich höher. Das ist so historisch gewachsen und dadurch ergeben sich natürlich auch mehr Chancen für die Versorgungsunternehmen."