Die Linke schickt im Wahlkreis Sömmerda I - Gotha III Dominik Hunger ins Rennen um das Direktmandat für den Landtag. Er wurde 1999 im Harz geboren und ließ sich nach dem Bundesfreiwilligendienst zum Fachangestellten für Medien und Informationsdienste ausbilden. Danach machte er sich ab 2020 selbstständig als Referent für politische Bildung und wurde 2023 Assistent der Geschäftsführung der MigraNetz Thüringen, dem Landesnetzwerk der Migrationsorganisationen im Freistaat. Seit 2024 ist er dort kaufmännischer Leiter.

Er trat 2020 zunächst der Partei Bündnis 90/Die Grünen bei, wechselte jedoch 2023 zu den Linken. Dominik Hunger ist verheiratet und wohnt in Gotha.

Für die Christdemokraten kandidiert Claudia Heber für das Direktmandat im Wahlkreis Sömmerda I - Gotha III. Sie wurde 1976 in Nordhausen geboren und absolvierte ein Studium als Diplom-Verwaltungswirtin 1997 in Weimar abgeschlossen. Seitdem arbeitet sie in der öffentlichen Verwaltung im Personalbereich. Sie hat eine zusätzliche Hochschulausbildung zur Personalentwicklerin abgeschlossen. Am Thüringer Landessozialgericht ist sie ehrenamtliche Richterin.

1992 ist sie der Jungen Union beigetreten und war dort zwischen 1993 und 1997 Vorsitzende im Landkreis Nordhausen. Mit 18 Jahren wurde sie 1994 das jüngste Mitglied des Stadtrates in Nordhausen. Seit 2004 leitet sie den Vorsitz der CDU-Fraktion im Straußfurter Gemeinderat und ist Kreistagsmitglied in Sömmerda. Claudia Heber ist verheiratet und hat drei Kinder.

Die SPD-Kandidatin Katharina Schenk wurde 1988 in Schkeuditz geboren. Zwischen 2007 und 2012 studierte sie Sozialwissenschaften und Philosophie an den Universitäten in Leipzig und Athen. Seit 2013 promoviert sie an der Universität Leipzig. Von 2013 bis 2017 war sie Redaktionassistentin in Berlin. In der Stadt Altenburg war sie danach zunächst als Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters und später als Stadtmanagerin beschäftigt. Unter Georg Maier ist sie seit 2020 Staatssekretärin im Thüringer Innenministerium.

Sie ist seit 2011 Mitglied der SPD, ein Jahr zuvor trat sie der Jugendorganisation der Partei bei. Von 2014 bis 2016 war sie die Landesvorsitzende der Jusos in Sachsen. Sie saß im Stadtrat von Leipzig und war Mitglied im SPD-Landesvorstand von Sachsen, musste beides jedoch 2018 aufgeben. Im Frühjahr 2018 kandidierte sie für das Amt der Oberbürgermeisterin in Altenburg. Beim Kreisverband der SPD im Altenburger Land hatte sie bis 2022 den Vorsitz inne. Seitdem ist sie die Vorsitzende der SPD im Kreis Gotha und SPD-Vizevorsitzende in Thüringen. Katharina Schenk ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Daniel Haseloff ist der Kandidat der AfD für das Direktmandat im Wahlkreis Sömmerda I - Gotha III. Er wurde 1988 geboren und ist selbstständiger Flieser-Geselle. Seit 2024 ist er Mitglied im Stadtrat der Stadt Heilbad Heiligenstadt.

Die Freien Wähler im Wahlkreis Sömmerda I – Gotha III schicken Olaf Ehrich in das Rennen um das Direktmandat. Ehrich wurde 1964 in Dresden geboren und arbeitet als Geschäftsführer.

Der parteilose Horst Pickrodt bewirbt sich im Wahlkreis Sömmerda I – Gotha III um ein Direktmandat für den Landtag. Er wurde 1949 in Schloßvippach geboren und ist ausgebildeter Handwerker.

Der Wahlkreis Sömmerda I – Gotha III setzt sich aus den beiden Landkreisen Sömmerda und Gotha zusammen. Aus dem Sömmerdaer Kreis sind zugehörigen Gemeinden Andisleben, Elxleben, Gangloffsömmern, Gebesee, Haßleben, Riethnordhausen, Ringleben, Schwerstedt, Straußfurt, Walschleben, Werningshausen, Witterda und Wundersleben. Die Zugehörigen Gemeinden des Landkreis Gotha sind Bienstädt, Dachwig, Döllstädt, Drei Gleichen, Eschenbergen, Friemar, Gierstädt, Großfahner, Molschleben, Nesse-Apfelstädt, Nessetal, Nottleben, Pferdingsleben, Schwabhausen, Sonneborn, Tonna, Tröchtelborn, Tüttleben und Zimmernsupra. Insgesamt sind knapp 43.000 Personen wahlberechtigt.