Der Kandidat der Linken, Philipp Weltzien, zog bereits 2019 für den Wahlkreis Suhl - Schmalkalden-Meiningen IV in den Thüringer Landtag ein. Nun will er sein Mandat verteidigen. Der ledige Suhler wurde 1987 geboren. Nach seinem Abitur schloss er 2011 eine Ausbildung zum Fachinformatiker ab. Er arbeitete bis zu seinem Einzug in den Landtag als Informatiker und Techniker für Bürokommunikation.

Weltzien ist seit 2009 Ratsmitglied der Stadt Suhl und dort seit 2013 Vorsitzender der Stadtratsfraktion Die Linke.

Für die Christdemokraten kandidiert Lars Jähne für das Direktmandat im Wahlkreis Suhl - Schmalkalden-Meiningen IV. Jähne ist gelernter Maurer und ließ sich zudem 2006 zum Rettungsassistenten weiterbilden. Im Jahr 2023 folgte eine Umschulung zum Fahrlehrer. Seit 2014 sitzt er für die CDU im Stadtrat von Suhl.

Für die SPD will Diana Lehmann dieses Jahr per Direktmandat in den Landtag einziehen. Über die Landesliste ihrer Partei sitzt sie seit 2014 im Thüringer Landtag. Sie wurde 1983 in Jena geboren und hat dort Soziologie und Erziehungswissenschaft an der Universität studiert. Sie blieb als wissenschaftliche Mitarbeiterin bis 2010 an der Universität und wechselte dann als Mitarbeiterin in das Wahlkreisbüro von Peter Metz. Ein Jahr später wurde sie Referentin beim Thüringer Wirtschaftsministerium, bis zu ihrem Einzug in den Landtag 2014. Seit 2023 ist sie die Vizepräsidentin des Thüringer Landtags.

Lehmann trat 2006 in die SPD ein. Von 2009 bis 2011 war sie Landesvorsitzende der Jusos, der Jugendorganisation der Sozialdemokraten. Als Beisitzerin ist sie im Landesvorstand der SPD seit 2010 vertreten. Diana Lehmann ist verheiratet und hat ein Kind.

Die Alternative für Deutschland schickt im Landkreis Suhl - Schmalkalden-Meiningen IV Thomas Luhn dieses Jahr ins Rennen um die Kandidatur um ein Direktmandat.

Der Kandidat für die Grünen im Wahlkreis Suhl - Schmalkalden-Meiningen IV heißt Manfred Kröber. Der gebürtige Heidelberger wurde 1979 geboren und studierte Philosophie und Mathematik an der Universität Freiburg. Sein Referendariat machte er an Berufsschulen und legte sein Staatsexamen als Lehrer 2017 ab.

Mitglied beim Bündnis 90/Die Grünen ist er seit 1998. Im Stadtrat von Suhl hat er einen Sitz inne. Er kandidierte bei der Oberbürgermeisterwahl 2018 in Freiburg.

Andreas Schmidt kandidiert für die Partei FDP für das Direktmandat im Wahlkreis Suhl - Schmalkalden-Meiningen IV. Er wurde 1962 in Leipzig geboren. An der Erfurter Ingenieurschule für Bauwesen schloss er sein Studium als Diplom-Ingenieur ab. Seit 1994 leitet er ein Planungsbüro für technische Gebäudeausrüstung.

Er ist Vorsitzender der Suhler FDP. Schmidt ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Für das neu aufgestellte Bündnis Sahra Wagenknecht tritt im Wahlkreis Suhl - Schmalkalden-Meiningen IV Steffi Eschrich bei der Landtagswahl an. Sie leitet mit ihrem Mann ein Speditions-Unternehmerin.

Michael Schüler ist der Kandidat der Freien Wähler um ein Direktmandat in Suhl - Schmalkalden-Meiningen IV. Er wurde 1964 in Meiningen geboren. Schüler ist Inhaber eines Autohauses und hat eine Tochter. Als Beisitzer sitzt er im Landesvorstand seiner Partei.

Mit knapp 39.000 Wahlberechtigten umfasst der Wahlkreis Suhl - Schmalkalden-Meiningen IV Oberhof und Zella-Mehlis (ohne Benshausen) im Landkreis Schmalkalden-Meiningen und die kreisfreie Stadt Suhl (ohne Gehlberg und Schmiedefeld am Rennsteig). In Zella-Mehlis findet jährlich das Walpurgisnachtfest am 30. April statt, die größte in Südthüringen. Außerdem befindet sich dort der Erlebnispark Meeresaquarium Zella-Mehlis. Oberhof ist als Zentrum des Wintersports in Thüringen bekannt. Aufgrund der langen Jagdwaffenherstellung ist Suhl als Waffenstadt bekannt.