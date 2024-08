Auch Björn Höcke, den Spitzenkandidaten der AfD, hat Yvonne vielfach kontaktiert, um ihn für den Film anzufragen. Eine Rückmeldung bekam sie nicht. "Björn Höcke ist eine Person der Zeitgeschichte und natürlich dreht dieser Wahlkampf sich auch um ihn. Also fahren wir zu offiziellen Terminen, wo er auf der Bühne steht. Das ist natürlich schade, weil wir bestimme Facetten, die wir bei den anderen erzählen können, nicht mitbekommen", sagt Yvonne Andrä.

Entdeckungstour Dokumentarfilm

Heute ist Drehtag 54. Für die Filmemacher steht ein wichtiger Termin auf dem Programm: SPD-Spitzenkandidat Georg Maier und Bundeskanzler Olaf Scholz kommen nach Jena und machen Wahlkampf.

"Yvonne weiß, was wir welchem Tag mit welchem Kandidaten drehen. Aber du weißt eigentlich nie, was sich daraus ergibt. Es gibt immer wieder Glücksmomente. Das ist das Tolle beim Dokumentarfilm. Am Anfang weißt du gar nicht, was wichtig ist. Aber dann langsam kristallisiert es sich raus. Man ist auf Entdeckungstour", erklärt Wolfgang Andrä. Bildrechte: MDR/Anne-Sophie Golle

Während der Fahrt durchs Weimarer Land halten die beiden die Augen offen. Sie fährt, er hält ab und zu die Kamera aus dem Fenster, filmt Wiesen, Wälder und leere Bushaltestellen. "Wir müssen das Land erzählen", sagt er. "Da gehört die metaphorische Ebene dazu. Wir filmen, wie die Wiesen grün sind, wie sie braun werden, wie Sonnenblumen wachsen und irgendwann einknicken, Windräder sich bewegen oder ganz stillstehen." Mit solchen Motiven will das Ehepaar die Geschehnisse unterstreichen, die sich im Wahlkampf und der Regierungsbildung zwischen den Parteien abspielen.

Wir leben in einem Land, in dem gerade ziemlich viel passiert. Es nervt mich unglaublich, wenn immer alle nur rumjammern. Herr Gott, dann greift doch einfach in die Hände und macht was! Das ist unsere Art, etwas zu machen. Wir können eben über Film etwas erzählen. Yvonne Andrä Filmemacherin

Yvonne ist hier geboren, ihr Mann zugezogen. Die Liebe zu Thüringen ist nur einer der Beweggründe, warum das Paar das Projekt im Dezember in Angriff genommen hat. "Wir leben ja in einer Gesellschaft, in einem Land, in dem gerade ziemlich viel passiert. Es nervt mich unglaublich, wenn immer alle nur schimpfen und rumjammern. Herr Gott, dann greift doch einfach in die Hände und macht was! Das ist unsere Art, etwas zu machen. Wir können eben über Film etwas erzählen. Und nach dem letzten Film und den Zuschauerreaktionen haben wir gedacht: Okay, das ist auch etwas, was viele Menschen bewegt und interessiert."

2023 veröffentlichte das Paar seinen ersten Kino-Dokumentarfilm. In "Arena 196 – zwischen Wende, Wahl und Wirklichkeit" begleiten sie fünf Kandidaten und eine Kandidatin im Wahlkreis 196 in Thüringen während des Bundestagswahlkampfs. Der Film sorgte für viel Furore in Presse und Landespolitik.

Für ihren neuen Film stehen sie vor noch größeren Herausforderungen: "Spitzenpolitiker sind mit anderen Wassern gewaschen als Leute, die das weniger lange betreiben oder weniger professionell. Wir hatten ja bei dem Arena-Film auch Leute, die das allererste Mal so was gemacht haben", erklärt Wolfgang Andrä.

Wann der Film fertig sein wird und in die Arthouse-Kinos kommt, steht noch nicht fest. Das sei auch abhängig davon, wann die Regierungsbildung abgeschlossen ist.

"Thüringen hat ja Erfahrung damit, nicht so zu sein wie andere und alles auf eine gänzlich experimentelle Weise zu machen", sagt Wolfgang, während er eine Drohne mit seinem Handy steuert und Aufnahmen von braunen Feldern macht. Bildrechte: MDR/Anne-Sophie Golle

Damit sie den Film erfolgreich abschließen können, brauchen die Filmemacher aber noch Klarheit in einem wichtigen Punkt: die Finanzierung. Einen Auftraggeber für den Film konnten sie nicht gewinnen. Die beantragten Filmförderungen wurden größtenteils abgelehnt. Kalkuliert hatten sie 100.000 Euro für Recherche, Dreh und Schnitt. Die Thüringer Filmförderung stellte ihnen 40.000 Euro zur Verfügung. So sei wenigstens der Dreh abgedeckt, erzählen sie. Aktuell ist es ein Minusgeschäft für das Paar. Der Schnitt ist noch nicht finanziert.

Um die weiteren Kosten zu decken, setzen die Filmemacher jetzt auf Crowdfunding. Immerhin 6.000 Euro haben sie durch Spenden schon zusammen bekommen. "Tatsächlich spenden uns Menschen fünf bis 500 Euro. Wir sind sehr glücklich darüber. Unsere Arbeit und das Land Thüringen bedeuten so vielen Menschen etwas, dass sie uns das ermöglichen", sagt Yvonne Andrä. Viele Menschen würden spenden, weil sie schon ihren Film über die Bundestagswahl gesehen haben, erzählt das Paar. Bildrechte: MDR/Anne-Sophie Golle

Auf der Rückbank ihres gemieteten VWs liegt die Tontechnik. Die Kameraarbeit ist Wolfgangs Metier, den Ton macht oft Yvonne. Regie führen sie zusammen, wie sie es damals im Studium schon taten. 2001 produzierten sie dort ihren ersten gemeinsamen Dokumentarfilm.

"Meine Frau und ich haben uns auch beim Filmemachen verliebt", erzählt Wolfgang auf der Fahrt in die Jenaer Innenstadt. Seit mehr als 20 Jahren leben sie zusammen in Weimar und machen Filmprojekte. Ein Pensum an Zweisamkeit, was für viele Ehen wohl eher untypisch ist. "Manchmal ist es natürlich auch nicht leicht, weil wenn Konflikte entstehen, dann sind sie automatisch auch im Privatleben drin", erklärt Yvonne. "Aber meistens ist es ein totales Glücksgefühl, wenn wir Dinge zusammen erschaffen oder berührende Momente zusammen erleben beim Dreh." Vom Beifahrersitz ertönt Zustimmung: "Das schweißt auch zusammen", fügt Wolfgang hinzu.

Klassenfahrt in die Spitzenpolitik

Als Yvonne und Wolfgang auf dem Marktplatz in Jena ankommen, sind sie überrascht. Eine Stunde bevor Maier und Scholz auf der SPD-Wahlveranstaltung auftreten, sind mehr Pressevertreter und Sicherheitskräfte anwesend als Zuschauer. Mit der Technik unterm Arm und auf der Schulter bahnt sich das Paar den Weg in den Pressebereich. Dicht an dicht sind dort bereits einige Kameras auf die Bühne gerichtet. Yvonne und Wolfgang positionieren sich daneben. Bildrechte: MDR/Anne-Sophie Golle

Die Filmemacher versprechen sich Statements von Maier und Scholz zum Messerangriff in Solingen. Während der Bundeskanzler für seine kämpferischen Worte vom Großteil des Publikums Applaus einheimst, buhen ein paar Zuhörer aus den hinteren Reihen laut. Wolfgangs Blick ruht auf seinem Kamerabildschirm, er lächelt zufrieden. "Solingen spielt eine große Rolle im Wahlkampf gerade. Das ist wichtig, dass wir diese Statements drin haben", sagt er.

Also wenn du beispielsweise mit Katja Wolf im Auto unterwegs bist, das hat so ein bisschen Feeling wie Klassenfahrt. Yvonne Andrä Filmemacherin

Aber die besten Momente für das Filmemacherpaar sind die, wo sie ganz nah dran sind an den Spitzenkandidaten. Wenn sie lange Interviews führen, oder die Politiker den ganzen Tag begleiten. "Es gibt einen Unterschied, ob du einfach zu den Veranstaltungen gehst oder ob du halt den ganzen Tag nah dabei bist. Also wenn du beispielsweise mit Katja Wolf im Auto unterwegs bist, das hat so ein bisschen Feeling wie Klassenfahrt", sagt Yvonne, während sie das Kamerastativ wieder zusammenklappt.

Nach einer kurzen Absprache entscheidet sich das Paar, spontan eine weitere Wahlkampfveranstaltung in Weimar mitzunehmen. "Die letzten zwei Monate haben wir 80-Stunden-Wochen. Du bist manchmal schon 13, 14 Stunden am Tag unterwegs", sagt Wolfgang. Auch heute scheint einer dieser Tage für das Filmemacherpaar zu sein. Schließlich wissen sie nicht, welche Glücksmomente sie sonst verpassen könnten auf ihrer Entdeckungstour.