Schicksalswahl Thüringen - kann sich Geschichte wiederholen?

Dagegen versucht der Weimarer Verein "Distanz e.V." anzukämpfen. Peer Wiechmann leitet den Verein. Er und seine Mitstreiter gehen an Schulen und in Vereine. Meist werden Sie gerufen, wenn rassistisches und diskriminierendes Verhalten bei Schülern aufgefallen ist. Das Team von Distanz e.V. schafft Räume für den Austausch mit den Jugendlichen - Zum Beispiel werden Workshops organisiert, die nah an der Lebenswelt von Jugendlichen dran sind, beispielsweise Graffiti - oder Gamingworkshops. Dabei kommen die jungen Leute viel eher aus sich heraus, sind offener für Gespräche über die problematischen Themen, so die Idee. Aber wie lange wird es solche Vereine und Institutionen noch geben, die sich für Demokratie und gegen Rechtsextremismus einsetzen? Björn Höcke, Landesvorsitzender der AfD in Thüringen, hat schon angekündigt, solche Projekte dann einzustellen, wenn er an die Macht kommt.