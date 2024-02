LKA beschaffte teure Überwachungstechnik

Der Haken an der Sache war nur: das LKA Thüringen hatte dieses Technik nicht. Also wurde durch die damalige Hausleitung ein Auftrag zur Beschaffung sogenannter RFID-Transponder ausgelöst. Insgesamt wurden damals 2.000 Transponder und die Schleuse für die bereits erwähnten rund 4.600 Euro gekauft. Beschaffung und Einsatz sollten geheim bleiben, doch 2013 machte MDR THÜRINGEN dieses neue Kapitel in der Klopapieraffäre erneut öffentlich. Zuvor hatte sich durch eine MDR-Recherche bereits herausgestellt, dass der Einsatz der Überwachungskamera schon aus Datenschutzgründen rechtswidrig war.

Nun hatte das LKA 2.000 RFID-Chips, samt der Schleuse - aber keine Verwendung dafür. Denn die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren endgültig ein. In der Folge versuchte das Thüringer Innenministerium weiteren öffentlichen Schaden vom Thüringer LKA fernzuhalten, das nach den MDR-Berichten bundesweit Hohn und Spott einstecken musste. Das international bekannte US-Satire-Magazin MAD widmete dem Klopapierskandal eine Titelseite in seiner deutschen Ausgabe und erst vor wenigen Monaten griff die ARD-Satiresendung extra3 den damaligen Skandal nochmals auf.

Technik liegt bis heute ungenutzt rum

Doch auch nach über zehn Jahren ist das Ganze immer noch nicht komplett ausgeräumt. Denn durch eine kleine Anfrage des innenpolitischen Sprechers der Linken-Fraktion im Thüringer Landtag, Sascha Bilay, wird nun bekannt: Die Anschaffung der Technik ist auch nach zehn Jahren völlig umsonst gewesen. Das Innenministerium musste einräumen, dass die 4.600 Euro teure Überwachungstechnik bis heute nicht wiedereingesetzt wurde.

Bei der Frage, wie es mit dem Material weitergehen soll, antwortete das Ministerium salomonisch: "Die RFID-Technologie bietet grundsätzlich vielseitige Einsatzmöglichkeiten unter anderem für die Aufklärung von Eigentumsdelikten oder bei Sachverhalten, in denen eine hohe Anzahl von Einzelgegenständen abzusichern ist." Aber es wird auch erwogen, die Transponder zu entsorgen. Fakt ist: Seit zehn Jahren liegen die 2.000 Transponder im LKA rum.

Geheimdienst sollte bei Suche nach Quelle helfen

Doch die Affäre hatte damals auch ernste Folgen. Denn statt einen Datenschutzskandal einzuräumen, machte sich das LKA auf die Suche nach der Quelle, die MDR THÜRINGEN die Geschichte über die teilweise rechtswidrige Überwachung und die Fahndung nach dem vermeintlichen Klopapierdieb gesteckt haben sollte.

Dabei wurden unter anderen Hausdurchsuchungen und weitere Überwachungsaktionen erwogen, die aber alle am Amtsgericht Erfurt scheiterten, weil die Richter das Vorgehen der internen Ermittler als unverhältnismäßig einstuften. Ein an der Recherche beteiligter Journalist wurde zu einer Vernehmung bei der Staatsanwaltschaft Erfurt vorgeladen. Sogar der Thüringer Verfassungsschutz wurde seinerzeit bei der Suche nach der Quelle zur möglichen Informationsbeschaffungen eingesetzt. Am Ende wurden weder der Informant noch der Klopapierdieb entdeckt.

Mögliche Rache der Putzfrauen?

Bis heute hält sich im Thüringer LKA hartnäckig folgendes Gerücht: Weil es bei den Mitarbeitern in der LKA-Außenstelle damals anhaltende Beschwerden über die Sauberkeit der Toiletten gegeben hatte, sollen sich Putzfrauen gerächt haben, indem sie die Informationen über die geklauten Klopapierrollen in die Welt gesetzt hätten. Was den Thüringer Steuerzahler am Ende 4.617,20 Euro gekostet hat.