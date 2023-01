Mitte Januar hatte der Leiter der KZ-Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, die CDU aufgefordert, sich von Maaßen zu trennen. Die Forderung hatte er in einem Gastbeitrag in der "Jüdischen Allgemeine" formuliert. Hintergrund sind Maaßens Äußerungen, der auf Twitter geschrieben hatte, Ziel der "treibenden Kräfte im politisch-medialen Raum" sei ein "eliminatorischer Rassismus gegen Weiße". Maaßen habe damit "erneut in den antisemitischen Giftschrank gefasst", so Wagner. Mit dem Wort "eliminatorisch" stelle er ganz bewusst einen Bezug zum Holocaust her. NS-Verbrechen würden mit dem Zerrbild eines auf Vernichtung zielenden "Rassismus gegen Weiße" gleichgesetzt, so Wagner.