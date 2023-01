Maaßen hatte zuletzt in einem Tweet behauptet, die Stoßrichtung der "treibenden Kräfte im politischen-medialen Raum" sei ein "eliminatorischer Rassismus gegen Weiße".

In den vergangenen Jahren war Maaßen immer wieder mit umstrittenen Äußerungen aufgefallen. Während der Regierungskrise in Thüringen 2020 hatte er sich dafür ausgesprochen, einen CDU-Kandidaten als Regierungschef notfalls auch mit Stimmen der AfD wählen zu lassen. Die Thüringer AfD um Björn Höcke wird vom Verfassungsschutz wegen gesichert extremistischer Bestrebungen beobachtet.

CDU-Landeschef Voigt legte sich nicht fest, ob es zu einem Parteiausschlussverfahren gegen Maaßen kommen wird. Für den Erfolg eines solchen Verfahrens gelten hohe Hürden. Der 60-jährige Maaßen ist Mitglied der Thüringer CDU, hat im Landesverband aber keinerlei Amt oder Funktion. Nach Angaben eines CDU-Sprechers wäre im Falle eines Parteiausschlussantrages das Kreisparteigericht zuständig.

Ein CDU-Wahlplakat in Südthüringen 2021. Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

In der Südthüringer CDU stößt Voigs Vorstoß einem Bericht der "Thüringer Allgemeinen" zufolge teilweise auf Ablehnung. "Ich bin grundsätzlich der Auffassung, dass man Parteiausschlussverfahren lassen sollte“, sagte der Kreischef der CDU Hildburghausen, Christopher Other, der TA zufolge. Es sei "generell schwierig, aufgrund von vielschichtigen Äußerungen, die so oder so interpretiert werden könnten, einen Ausschluss zu forcieren."

Als parteischädigend gilt unter anderem, wenn ein Parteimitglied "in sozialen Medien oder Presseorganen gegen die erklärte Politik der CDU Stellung nimmt", heißt es im Statut der CDU Deutschland. Das Statut der Thüringer CDU sei in diesem Punkten identisch, sagte der Sprecher.

Maaßen unterlag in Südthüringen bei Wahl 2021

Bereits am Dienstag hatten Vertreter der Berliner und Bundes-CDU Maaßen zum Parteiaustritt aufgefordert. Der Ex-Verfassungsschützer sagte, er lasse sich nicht einschüchtern. Er glaube, dass die Voraussetzungen für ein Parteiausschlussverfahren nicht gegeben seien.

Der aus Nordrhein-Westfalen stammende Maaßen engagiert sich in Thüringen seit dem Bundestagswahlkampf 2021. Er wurde damals in Südthüringen von mehreren Kreisverbänden als Bundestagskandidat aufgestellt, unterlag dann bei der Wahl aber deutlich. In den Bundestag zog stattdessen der aus Südthüringen stammende Olympiasieger Frank Ullrich (SPD).

In Thüringen wird im Jahr 2024 regulär ein neuer Landtag gewählt. Auf die Frage, ob er ausschließen könne, dass Maaßen als Direktkandidat zur Landtagswahl an den Start geht, sagte Voigt, er glaube nicht, dass das, was Maaßen sage, Teil der Thüringer Union sein werde. Deshalb spiele das für die Landtagswahl keine Rolle.