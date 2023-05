Zum Seifenkistenrennen in die Windmühlenstraße laden Studierende aus Weimar am 1. Mai. Es gilt in den Kategorien Style und Speed Pokale für die selbstgebauten Seifenkisten zu gewinnen. Der Startschuss ist um 13 Uhr. Anmelden können sich Piloten von 10 bis 12 Uhr.

Mit Hüpfburg und Spielmobil startet am 1. Mai das Familienfest in Bad Frankenhausen. Um 16 Uhr geht es los, bevor gegen 20 Uhr der Fackelumzug durch die Innenstadt startet. Mit dabei ist ein Spielmannszug. Nach diversen Wettkämpfen wird im Anschluss der Maibaumkönig gekürt, der traditionell den Maibaum aufstellt. Mit einem Glas Maibaum-Bowle kann dann in den Mai getanzt werden.

Am 1. Mai lockt das Stadtteilzentrum Lisa im Jenaer Stadtteil Lobeda mit dem traditionellen Gartenfest. Unter dem Motto "25 Jahre Lisa" Familien mit Musik, Bewegung und Theater. Beginn ist um 12:30 Uhr.

Am 5. Mai können sich Familien auf das Kinder-Maibaumsetzen am Sommerbad in Töppeln im Kreis Greiz freuen. Beginn ist 16 Uhr.

Gruselig wird es nicht nur im Harz, sondern auch in Bad Klosterlausitz. Bildrechte: dpa

Bis zum 7. Mai findet in Gera das Frühlingsvolksfest statt. Auf dem Festplatz Hofwiesenpark warten 32 Fahrgeschäfte auf abenteuergeneigte Besucher. Zugleich sind in der Stadt ab dem 3. Mai die Frühjahrs-Gärtnermarkttage. Drei Tage lang werden auf dem Geraer Markt Stauden, Topfpflanzen und Dekorationen verkauft, sowie Backwaren und andere Spezialitäten.

Cabarz (Landkreis Gotha) stellt einen Maibaum auf dem Platz der Deutschen Einheit auf. Am 1. Mai werden dort 22 Jahre Maifest gefeiert. Neben Kaffee und Kuchen zeigt sich der Tabarzer Trachtenverein.