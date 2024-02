Der Museumsverein Orlatal zeigt in einer Sonderausstellung im Buteile-Park in Neustadt an der Orla Feuerwehrfahrzeuge der DDR. Nach Vereinsangaben können unter anderem Spezialanhänger bestaunt werden, außerdem Löschtechnik und Feuerwehruniformen im Wandel der Zeit. Die Ausstellung in der Triptiser Straße 14 ist unter anderem am Mittwoch von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Sie läuft noch bis Ende April.

Dass ein Denkmal nicht immer ein altes Gebäude oder eine Statue sein muss, zeigt eine Sonderausstellung im Museum Flohburg in Nordhausen. Die Ausstellung "Die Macht der Netzwerke" zeigt bis zum 28. April Bilder von Denkmalen, die aus Stein, Holz, Gold, Eisen oder aus Papier gebaut waren, und in der 1.000-jährigen Geschichte der Stadt Nordhausen vorkommen. Gezeigt werden auch Denkmale, die es heute nicht mehr in Nordhausen gibt. Bildrechte: imago images/Tono Balaguer

In die Geschichte des Bergbaus in Nordthüringen können Interessierte ab 25. Februar im Schlossmuseum Sondershausen eintauchen. Dann startet im Blauen Saal die erste Sonderausstellung in diesem Jahr mit dem Titel "Stadt Land Schacht". Gezeigt werden Geschichten von Menschen aus der Kali-Industrie in Sondershausen. In kurzen Videobeiträgen erinnern Zeitzeugen an die Arbeit im Bergbau und an das Leben in der Stadt vor, während und nach der Wende. Los geht es um 14 Uhr.