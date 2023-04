Bei dem Unfall am frühen Samstagabend auf der B 247 bei Bad Langensalza waren sieben Menschen ums Leben gekommen, drei weitere - darunter der Unfallverursacher - wurden schwer verletzt. Der 45-jährige Mann war auf der Ortsumfahrung in einer langgezogenen Kurve mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und mit zwei anderen Wagen zusammengestoßen.

In den Wohnorten der Verstorbenen sind Schock und Trauer groß. In Mühlhausen organisieren Freunde der 19-jährigen Verstorbenen für Dienstagabend ein Gedenken in der Innenstadt. Gegen 17:30 Uhr wollen sie Blumen, Fotos und Kerzen auf dem Mühlhäuser Untermarkt niederlegen. Für Mittwochabend, 18 Uhr, ist in der Mühlhäuser Divi Blasii-Kirche ein ökumenischer Trauergottesdienst geplant.