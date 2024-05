"Das ist ein Lebenswerk, was ein bisschen leider kaputt ist." Hans-Jochen Gastrock wirkt trotz der Katastrophe wenige Tag danach einigermaßen gefasst. Am Dienstag hat ein Großbrand in dem Familienbetrieb für Wanderstöcke wohl einen Millionenschaden hinterlassen.

Seit 1868 stellt die Familie im Eichsfeld Gehstöcke her. "Das tut schon ein bisschen weh. Ich bin ja schon immer dabei gewesen, von Kindesbeinen an. Im Prinzip hab ich's mit der Muttermilch aufgesaugt", erklärt Hans-Jochen Gastrock. Zum Glück war er noch in der Firma, als der Brand am Dienstagmorgen ausgebrochen war.