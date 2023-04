In den Wohnorten der Verstorbenen sind Schock und Trauer groß. In Mühlhausen organisieren Freunde der 19-jährigen Verstorbenen für Dienstagabend ein Gedenken in der Innenstadt. Gegen 17:30 Uhr wollen sie Blumen, Fotos und Kerzen auf dem Mühlhäuser Untermarkt niederlegen. An der Jugendkirche hatten Freunde der Unfallopfer bereits am Sonntagabend Kerzen angezündet.

Jugendliche gedachten ihrer verstorbenen Freunde. Bildrechte: MDR/Claudia Götze