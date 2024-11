In Thüringen starten am Montag die Verhandlungen zur Regierungsbildung für eine "Brombeer"-Koalition mit der Arbeit verschiedener Gruppen.

Die BSW-Spitze um Sahra Wagenknecht hatte den Thüringer Landesverband zuletzt aufgefordert, in den Koalitionsverhandlungen mit CDU und SPD außenpolitische, aber auch landespolitische Positionen zu konkretisieren. Gelinge das nicht, solle man in die Opposition gehen. BSW-Landeschefin Katja Wolf kündigte nach einem Mitgliedertreffen am Wochenende in Erfurt unter anderem an, die Positionen zu Krieg und Frieden "weiter schärfen" zu wollen.