Der Martinstag wird weltweit jedes Jahr am 11. November begangen. Er ist auch unter den Namen Martini, Martinsfest oder Sankt Martin bekannt. Traditionell ziehen an diesem Tag Kinder mit bunten Laternen in einem Umzug durch die Städte und Gemeinden. Zu den Bräuchen an diesem Tag zählen auch das Essen der Martinsgans und das Verteilen und Teilen von Martinshörnchen oder -brezeln.

Laternen, wie hier im vergangenen Jahr auf dem Erfurter Domplatz, gehören zum Martinsfest dazu. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Katholiken feiern an Martini den Heiligen Martin, Bischof von Tours (Sankt Martin), der einer Legende nach seinen roten Mantel mit einem Bettler am Wegesrand geteilt haben soll. Die Nächstenliebe ist das zentrale Thema an diesem Tag. Protestanten gedenken am Martinstag Martin Luther, der an diesem Tag, einen Tag nach seinem Geburtstag, getauft worden ist.

Wo werden Martinsfeste gefeiert?

10. November ab 18 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst auf dem Domplatz

Schon am Vorabend des Martinstages, am 10. November, findet in Erfurt die traditionelle Martinsfeier statt. Sie gilt sowohl dem Stadtpatron, dem heiligen Martin von Tours, als auch Martin Luther, der in Erfurt studiert hat und ins Kloster eingetreten ist. Martini hat für Erfurt deshalb eine besondere Bedeutung und die beiden großen Kirchen feiern gemeinsam ein ökumenisches Fest auf dem Domplatz. Hier werden wieder tausende Menschen erwartet, unter ihnen viele Kinder mit Lampions. "Gut zusammenleben" lautet das Thema der diesjährigen Martinsfeier.

2021 feierten unterhalb von Dom und Severikiriche tausende Besucher den Gottesdienst zum Martinsfest in Erfurt. (Archivbild) Bildrechte: dpa

10. November ab 17 Uhr: Martinsfest im Augustinerkloster - Tafelrunde zur Esskultur in Klöstern

Was in den Klöstern früher gegessen worden ist, wie ein Bettelmönch aussah und warum Martinshörnchen am besten schmecken, wenn sie geteilt werden - das erfahren Kinder und Erwachsene beim Martinsfest im Evangelischen Augustinerkloster in Erfurt, wo Martin Luther als Augustinermönch lebte.



Um 17 Uhr beginnt im Kreuzgang im Gedenken an Martin von Tours eine Feier mit Liedern, Musik und der Begegnung mit einem Bettelmönch. Außerdem gibt es an einer Feuerschale Martinshörnchen. Die Familienfeier endet um 17:30 Uhr, so dass alle anschließend gemeinsam zum Domplatz zur großen Erfurter Martinsfeier ziehen können.



Um 18 Uhr gibt es dann das Abendgebet in der Augustinerkirche - wie immer donnerstags in englischer Sprache. Daran schließen sich um 19 Uhr im Kreuzgang Posaunenklänge an. Wer möchte, kann bei den Martinsliedern mitsingen. Dazu gibt es Glühwein und Martinshörnchen.

Das Augustinerkloster in Erfurt lädt am 10.11. zur Tafelrunde ein. (Archivbild) Bildrechte: MDR

Höhepunkt ist hier wie alljährlich die Augustiner-Tafelrunde zu Luthers Geburtstag ab 19:30 Uhr. Augustinerpfarrer Bernd Prigge erzählt über die Esskultur in den Klöstern. Die Besucher der Tafelrunde erfahren, was es auf sich hat mit dem Spruch "Mögest du niemals darben, seliger Bauch" - und ob die Mönche im Mittelalter wirklich alle so wohlgenährt waren, wie sie oft abgebildet sind. Bei der Tafelrunde selbst gibt es Käse und Wein. Karten dafür sind an der Rezeption des Augustinerklosters für 7,50 Euro erhältlich.

11. November ab 18 Uhr in der Schillerkirche: Martinsspiel

Die Schillerkirche in Jena lädt am 11. November um 18 Uhr zum Martinsfest mit Martinsspiel, Laternenumzug und Hörnchenteilen am Lagerfeuer ein.

10. November ab 16.30 Uhr: Kinder- und Familienfest zum Martinstag

Auch in diesem Jahr können Kinder das ökumenische Martinsfest am 10. November in Eisenach feiern. Zeitgleich an vier verschiedenen Stationen gibt es in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr alles rund um den Heiligen Martin und Martin Luther zu sehen, zu hören und zu erleben.

In Eisenach gibt es an vier Orten Martinshörnchen zum Teilen. (Archivbild) Bildrechte: dpa



In der Georgenkirche kann man Martinsgeschichten lauschen.

In der Elisabethkirche (Sophienstraße) ist Sankt Martin zu sehen, der seinen Mantel mit dem Bettler teilt. Unter dem Motto "Mit anderen Augen sehen" wird in der Nikolaikirche der andere Martin, nämlich Martin Luther, die Gäste begrüßen. Im Lutherhaus wartet die Magd des Hauses auf kleine und große Besucherinnen und Besucher und berichtet aus dem Leben Martin Luthers in Eisenach.

In Eisenach sind alle Gäste eingeladen, mit ihren Laternen von Ort zu Ort zu ziehen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

An allen vier Orten gibt es Martinshörnchen zum Teilen und Essen. Alle Gäste sind eingeladen, mit ihren Laternen von Ort zu Ort zu ziehen. Start und Ziel sind jedem selbst überlassen. Wie immer werden - ganz im Sinne des Sankt Martin - an den Stationen Spenden für die beiden großen Hilfswerke Caritas und Diakonie für Menschen in Not gesammelt. Musikalisch gibt es Beiträge zum Martinsfest von der Eisenacher Kurrende, die in der Nikolai- und in der Georgenkirche einen kleinen Auftritt haben wird. Der Eisenacher Posaunenchor ist am Lutherdenkmal zu erleben.

10. November ab 17 Uhr: Familienfest zum Martinstag auf dem Marktplatz

Kinder mit ihren Eltern und Großeltern sind am 10. November zum Martinstag ab 17 Uhr auf den Geraer Marktplatz eingeladen. In einem kleinen Anspiel wird die Geschichte des Martin von Tours gezeigt, der mit einem Bettler seinen Mantel teilte.

Am 10.11. beginnt die Martinsfeier auf dem Geraer Marktplatz. (Archivbild) Bildrechte: imago/blickwinkel

Es werden traditionelle und neue Martinslieder gesungen, unterstützt durch die Bläser des Posaunenchors. Anschließend beginnt der Martinsumzug durch die Innenstadt. Sankt Martin auf seinem Pferd führt den Zug an, die Kinder und ihre Begleiter folgen ihm mit ihren Laternen. Auf dem Marktplatz werden zum Abschluss die Martinshörnchen geteilt.

10. und 11. November: Martinsfeste der katholischen Gemeinde Nordhausen

Am 10. November wird ab 17:00 Uhr die Martinsfeier in Nordhausen sowie in Bleicherode begangen, am 11. November ab 17 Uhr in Sondershausen.

10. und 11. November ab 16.30 Uhr: Martinsfeste des evangelischen Kirchenkreises Südharz

In vielen Gemeinden des Südharzes, unter anderem in Uthleben, Osterode, Werningerode, Harzungen, Heringen, Ilfeld oder Zwinge finden am 10. November in den Kirchen Martinifeiern ab 16:30 Uhr oder 17 Uhr statt. Am 11. November werden Martinsfeste ab 17 Uhr beispielsweise in Hainrode und Bielen gefeiert, dann auch mit einem Laternenumzug.

10. November ab 17 Uhr: Martinsfest in der Stadt