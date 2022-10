Es erstreckt sich auf rund 850 Hektar an Saale und Unstrut von Freyburg, Naumburg und Bad Kösen in Sachsen-Anhalt bis in die Region um Bad Sulza in Thüringen. Saale-Unstrut gehört zu den kleinen Anbaugebieten von Qualitätswein in Deutschland, wo auf insgesamt etwa 103.400 Hektar Wein wächst.