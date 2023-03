In Sömmerda haben Unbekannte erneut einen Zigarettenautomaten gesprengt. Laut Polizei hatte ein Zeuge am frühen Samstagmorgen zwei dunkel gekleidete Personen beobachtet. In der Straße der Einheit sammelten sie Zigarettenschachteln ein und flüchteten zu Fuß in Richtung Käthe-Kollwitz-Straße. Wie die Beamten mitteilten, hatten sie zuvor Böller im Ausgabeschacht des Automaten gezündet und ihn so zerstört. Sie hinterließen eine Menge weiterer Schachteln und auch Bargeld. Auch in Niedertrebra im Weimarer Land haben sich Diebe an einem Automaten zu schaffen gemacht. Laut Polizei flexten sie am Wochenende das Gerät in der Dorfstraße auf und nahmen Zigaretten mit. Das Geldfach hat die Polizei sichergestellt.