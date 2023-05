In Erfurt ist die Nordhäuser Straße derzeit gesperrt und der Straßenbahnverkehr vorübergehend eingestellt. Der Grund ist ein Wohnungsbrand in der Bergstraße, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagvormittag sagte. Nähere Angaben zum Ausmaß und zur Ursache konnte er zunächst nicht machen.

Eine der Hauptachsen in die Erfurter Innenstadt aus dem Norden, die Nordhäuser Straße, ist derzeit gesperrt. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer