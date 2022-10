Die Stadt hofft nun auf Fördermittel für die Sporthalle am Südpark und die Roland-Matthes-Schwimmhalle. Es geht um das Bundesförderprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur 2022". Über die Auswahl entschied die Verwaltung laut Drucksache bereits am 13. September - in einer internen Beratung. Der Stadtrat soll am Mittwoch in einer Sondersitzung darüber abstimmen.