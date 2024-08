Daran wird sich auch so schnell nichts ändern, bremst Kulturdezernent Knoblich die Erwartungen. Er warnt davor, aufs Tempo zu drücken: "Das Thema Welterbe ist kein Eilzugthema. Die Monumente sind da. Sie werden benutzt von Menschen, die zu uns kommen, und das mehr denn je. Das hier ist nicht der Jahrmarkt des Welterbes sondern etwas Kleines, sehr Wertvolles."

Auch das Steinerne Haus mit seiner wertvollen mittelalterlichen Holzbalkendecke ist noch nicht zugänglich. Es gibt Überlegungen, wie das Haus über andere Aufgänge für Besucher erschlosssen werden könnte. "Daran müssen wir jetzt arbeiten." Die Schwierigkeit: In dem Haus hat die Kulturdirektion, haben die Touristiker, hat das Amt für Märkte und Stadtfeste seinen Sitz. In einem Welterbezentrum könnte die Geschichte des Hauses filmisch und vielleicht an einem Modell erzählt werden.