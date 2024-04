Wie das Verkehrsministerium mitteilte, hat sich das Interesse an der Fahrerlaubnis seit seiner Einführung vor zehn Jahren fast vervierfacht. Im vergangenen Jahr sei der Führerschein mehr als 3.250 Mal ausgegeben worden - im Jahr 2013, als das Mindestalter in Thüringen herabgesetzt wurde, rund 900 Mal.

Insgesamt haben in den vergangenen zehn Jahren rund 25.500 Fünfzehnjährige die Fahrerlaubnis der Klasse AM erhalten. Laut Angaben des Thüringer Innenministeriums fallen die Jugendlichen in der Unfallstatistik nicht auf. Sie sind also nicht besonders häufig an Unfällen beteiligt.