In Thüringen sind am Donnerstag bei drei Unfällen mehrere Motorradfahrer verunglückt. Insgesamt wurden fünf Menschen verletzt, zwei davon schwer. Zwei Unfälle ereigneten sich im Kreis Saalfeld-Rudolstadt, einer im Wartburgkreis.

Gegen 11:30 Uhr wurden die Rettungskräfte wegen eines verunglückten Motorradfahrer zwischen Unter- und Oberköditz bei Königsee (Saalfeld-Rudolstadt) alarmiert. Der 56-Jährige war laut Polizei in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Leitpfosten gefahren. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde beschädigt.

Gegen 17 Uhr wollte auf der B85 bei Probstzella zwischen Oberloquitz und Schaderthal (Saalfeld-Rudolstadt) eine 40-jährige Autofahrerin, die in Richtung Schaderthal unterwegs war, links in Richtung Oberloquitz abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei den entgegenkommenden 62-jährigen Motorradfahrer. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des Zweirades schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Auto und Motorrad mussten abtransportiert werden. Fast zwei Stunden lang war der Straßenverkehr an der Unfallstelle beeinträchtigt.