Verkehr Drei Verletzte bei Motorradunfällen in Süd- und Nordthüringen

Bei zwei Motorradunfällen am Sonntag in Thüringen sind drei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Zwei Verletzte gab es beim Zusammenstoß eines Motorrades in Südthüringen mit einem Auto, der dritte wurde bei einem Unfall im Kyffhäuser in Nordthüringen verletzt.