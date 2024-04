Erneut wurde in Mehrstedt (Unstrut-Hainich Kreis) gezündelt. Unbekannte hatten versucht, ein Toilettenhäuschen anzuzünden, das am Mehrstedter Radweg aufgestellt ist. Mitarbeiter einer Wartungsfirma entdeckten am Freitagmorgen den Brandschaden. Nach Polizeiangaben wurde Stroh in der Toilette angezündet. Das Feuer ging von selbst wieder aus, der Schaden wird mit 2.000 Euro beziffert.

Bildrechte: MDR/Silvio Dietzl

Die Polizei prüft, ob dieser Vorfall mit den Bränden der vergangenen Tage in Verbindung steht. Bereits am Sonntagabend brannte ein Holzstapel in einem Schuppen in der Mehrstedter Dorfstraße. Ein Anwohner konnte das Feuer weitestgehend löschen. Die Feuerwehr musste nur noch nachlöschen und geht von einem geringen Schaden aus.

Bildrechte: MDR/ Silvio Dietzel

Alter VW Golf brennt völlig aus

Weil zeitgleich in der Nähe ein alter, ausgeschlachteter Golf in Brand geriet, schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus. Obwohl die Feuerwehr auch dort schnell löschte, brannte das Auto komplett aus. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Bildrechte: MDR/ Silvio Dietzel