Fitness Arbeit für tiefste Muskelpartien: Wie ein Mann aus Eisenberg Pole Dance für sich entdeckt hat

26. Juni 2024, 06:00 Uhr

Enrico Sölch ist 48 Jahre alt, fast zwei Meter groß und gut 100 Kilo schwer. Man kann sich nur schwer vorstellen, dass er dennoch eine gute Figur an der Pole Dance-Stange macht. Er gehört zu einem der wenigen männlichen Sportler, die sich an der Stange fit halten - also Pole Dancer sind. Seine Trainerin Elisabeth Markloff und er bieten Pole Dance als Ganzkörpertraining an und wollen es auch als Familiensport etablieren.