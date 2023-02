In Thüringen gibt es fast doppelt so viele Berufs-Auspendler wie Einpendler. Das heißt, dass im Schnitt mehr Menschen aus Thüringen in andere Bundesländer zur Arbeit pendeln, als andersherum. Laut Zahlen der Arbeitsagentur vom Sommer vorigen Jahres pendelten rund 126.000 Thüringer zur Arbeit in andere Bundesländer. Das waren 1.800 mehr als im Jahr zuvor.

Deutlich mehr Pendler fahren aus Thüringen in andere Bundesländer als umgekehrt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK