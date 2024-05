"Ich bedanke mich bei allen Experten vor der Saison, die haben uns die Zusatzmotivation gegeben", betonte Geschäftsführer René Witte süffisant im Interview mit dem TV-Sender Dyn. Vor der Saison waren die Thüringer von vielen Handball-Experten als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt worden. Nun können sie ihr Punktepolster noch weiter füllen – ganz ohne Druck. Aber auch so boomt es an der Wartburg. "Was seit Wochen und Monaten los ist, kann man gar nicht beschreiben. Wir haben doppelt so viele Dauerkarten-Anfragen, wie wir verkaufen können. Unser Ziel war es, das Herz auf der Platte zu lassen, und das ist uns gelungen", sagte Witte voller Stolz.