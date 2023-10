Programmmachen 2023: Ein Tag bei MDR THÜRINGEN

Dann ging es für Mirko Meding (r.) an die "Werkbank". Von Redakteur David Straub ließ er sich erklären, wie die Online-Redaktion Themen auswählt, verarbeitet und schließlich die Artikel online stellt. Und: Wie viel Zeit und Energie hier in den User Dialog, also die Kommentarbetreuung, gesteckt wird. Mirkos Fazit: "Es war ein Abenteuer und Privileg hier zu sein, weil man ja sonst nicht einfach so in den Sender, hinter die Kulissen kommt. Und vor allem war es cool, das Team ein bisschen kennenzulernen." Bildrechte: MDR/Hagen Wolf