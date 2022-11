Seit 30 Jahren gilt in Thüringen die Verordnung über das Verbot der Prostitution. In Verbindung mit dem ProstSchG regelt sie, dass Sexarbeit nur in Gemeinden erlaubt ist, in denen mehr als 30.000 Menschen leben. Hinzu kommt, dass Kommunen über die Flächennutzungspläne bestimmen, in welchen Ecken der Stadt überhaupt sexuelle Dienstleistungen angeboten werden dürfen. Prostitution ist also erlaubt - aber nur an wenigen Orten der elf Gemeinden und Städte mit mehr als 30.000 Einwohnern.