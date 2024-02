In Thüringen sollen rund 800 Kilometer Radwege neu gebaut oder saniert werden. Dafür stellt der Bund über ein Sonderprogramm bis 2028 insgesamt rund 55 Millionen bereit. Wie Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij Linke) am Mittwoch in Erfurt mitteilte, sollen so in den kommenden Jahren alle zentralen Orte im Freistaat über Radwege verbunden werden.