Bei den Änderungsvorschlägen geht es um neue Markierungen, Verkehrszeichen oder Einbahnstraßen für Radfahrer zu öffnen. Als Beispiele für Markierungen nannte Planerin Heike Prahlow in Mühlhausen den Bastmarkt, die Martinistraße und den Goetheweg. In der Martinistraße müsse der vorhandene Fahrradstreifen breiter oder besser markiert werden. Am Kreuzgraben fehle ein Schutzstreifen für Radfahrer; die Fahrbahnbreite gebe es aber her. In der Eisenacher Straße aus Richtung Lindenbühl sei ein Radweg auf der Fahrbahn denkbar; auch weil der Fußweg zu schmal sei. Hier müsste die Fahrbahn einspurig statt derzeit zweispurig werden.