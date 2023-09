In Gräfenroda (Ilm-Kreis) ist am Mittwoch ist ein weiterer Teil des Radweges rund um den Thüringer Wald offiziell eröffnet worden. Der 32 Kilometer lange Abschnitt liegt auf der 125 Kilometer langen Thüringer Waldrandroute von Saalfeld nach Eisenach. Er verläuft zwischen Pennewitz und Frankenhain. Gebaut wurde er zwischen 2016 und 2023 in mehreren Abschnitten.