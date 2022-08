Rechtsextreme Angriffe: Thüringer Gewerkschaften schlagen Alarm

Der Appell der Gewerkschaften bezieht sich zudem auf die Angriffe auf Gedenkbäume in Thüringen, die in den letzten Tagen für Schlagzeilen, Unverständnis und Wut sorgten. Sternatz erinnerte daran, dass am Sonntag am Gedenkhain für Opfer des Konzentrationslagers Mittelbau-Dora in Nordhausen eine abgesägte Birke entdeckt wurde. Zwei Wochen zuvor waren 13 Gedenkbäume für Opfer des Konzentrationslagers Buchenwald in Weimar abgesägt worden.