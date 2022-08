In Nordhausen ist ein Erinnerungsbaum für einen KZ-Häftling zerstört worden.

Die Birke war dem französischen Elektriker und Häftling Maurice Cadinot gewidmet.

Der Gedenkstättenleiter Jens-Christian Wagner fürchtet erneute Nachahmungstaten.

Unbekannte haben im Gedenkhain der Gedenkstätte Mittelbau-Dora eine Birke abgesägt. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Tat an der Frauenberger Stiege in der Altstadt Nordhausen am Sonntagmorgen festgestellt.

In dem Gedenkhain auf dem ehemaligen Landesgartenschau-Gelände waren 2011 insgesamt 53 Birken gepflanzt worden, um die Erinnerung an die Häftlinge wachzuhalten. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen. Es werden Zeugen gesucht.

Eine von 53 gepflanzten Birken fehlt nun. Bildrechte: KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora

Baum erinnerte an französischen Häftling

Wie eine Sprecherin der Gedenkstätte MDR THÜRINGEN mitteilte, erinnerte die Birke an den 2010 verstorbenen KZ-Überlebenden Maurice Cadinot. Der französische Elektriker war im Juli 1943 zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt worden. Im November 1943 wurde er verhaftet und ins Lager Dora gebracht, wo er mit anderen Häftlingen untertage leben und elektrische Arbeiten im Stollen verrichten musste.

Anfang April 1945 wurde Cadinot auf einen Räumungstransport gezwungen. In Bergen-Belsen angekommen, wurde er am 15. April befreit und konnte bald nach Frankreich zurückkehren. Dort arbeitete er ein Jahr später wieder als Elektriker in seiner Heimatstadt Lillebonne.

Konzentrationslager berüchtigt für Zwangsarbeit

Das 1943 eingerichtete KZ Mittelbau-Dora war berüchtigt für die Zwangsarbeit in Stollenanlagen, in denen die Häftlinge unter unmenschlichsten Bedingungen Raketen und andere Rüstungsgüter herstellen mussten. Jeder dritte der rund 60.000 Häftlinge überlebte dies nicht.

In einem dieser Stollen musste Maurice Cadinot für die Nazis in Mittelbau-Dora Zwangsarbeit leisten. Bildrechte: MDR/Heidje Beutel

Gedenkstättenleiter fürchtet Nachahmungstäter

Der Leiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, sieht in dem weiteren abgesägten Gedenkbaum für KZ-Opfer einen Angriff auf die deutsche Erinnerungskultur. "Ich glaube nicht, dass das einfacher Vandalismus war", sagte Wagner am Montag der Deutschen Presse-Agentur.