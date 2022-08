Im Januar 2021 rodelten Amateursportler über die Erdsenken eines Massengrabes des Ettersberges. Ein Pärchen aus Sömmerda veranstaltete in der Silvesternacht 2022 ein Feuerwerk nahe des Mahnmals am Glockenturm. Auf Instagram posierte ein Mann in einem der Öfen des Krematoriums, dort, wo Häftlinge verbrannt wurden.

"Ein Teil der Bevölkerung scheint die Geschichte vergessen zu haben", vermutet Jens-Christian Wagner. In den Jahren 1937 bis 1945 wurden in Buchenwald mehr als 56.000 Menschen systematisch ermordet .

Das Gelände der Gedenkstätte ist videoüberwacht, das Sicherheitspersonal wurde in den vergangenen Jahren verstärkt. Die meisten Angriffe passieren aber da, wo Täter sich unbeobachtet fühlen. Die Orte, an denen nationalsozialistische Verbrechen begangen wurden, befinden sich in ganz Deutschland. Allein Weimar hat über 20 Plätze, die an die Gräueltaten erinnern. Erst am 31. Juli wurden 111 Gedenksteine für jüdische Kinder und Jugendliche eingeweiht.