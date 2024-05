In einem Runderlass haben Thüringer Innen- und Wirtschaftsministerium einige Eckpunkte vorgegeben, die aber für die Kommunen eher Empfehlungscharakter haben. Dazu gehört, dass Verkehr und Fußgänger nicht behindert werden dürfen. Das bedeutet: Wer die Bürokratie stoppen will, darf das nicht mit einem Stoppschild auf einem Wahlplakat deutlich machen. Viele Orte verbieten Plakate an touristischen Orten. Auch an Masten, die Verkehrszeichen tragen, dürfen keine Plakate angebracht werden.